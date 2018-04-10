Земля ушла из под ног: в Уфе у Противотуберкулёзного диспансера провалился асфальт

Не так давно по улице Цюрупы, 100/1 (возле Противотуберкулёзного диспансера) сотрудники «Уфаводоканала» проводили ремонтные работы, но после окончания произошла усадка грунта. Заметив, что земля словно уходит из под ног, жители домов забили тревогу и сообщили в городские службы.

— Для того, чтобы не допустить серьезных последствий, было принято решение о перекрытии участка, — пояснили в городской администрации.

Ситуация взята на контроль администрацией Советского района Уфы. О ликвидации последствий провала грунта будет сообщено дополнительно.

«Уфаводоканал» приносит извинения жителям близлежащих домов и пациентам диспансера за временные неудобства, связанные с производством работ.

— Благодарим всех жителей за обратную связь и своевременную информацию. Просим и далее сообщать, где есть участки, требующие благоустройства после зимы. Такая тактика взаимодействия повышает не только качество благоустроительных работ, но и укрепляет наш с вами вектор взаимодействия, — пояснили на предприятии.