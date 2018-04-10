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Земля ушла из под ног: в Уфе у Противотуберкулёзного диспансера провалился асфальт
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Земля ушла из под ног: в Уфе у Противотуберкулёзного диспансера провалился асфальт 

ufa1.ru 59 минут назад
Фото: ufa1.ru
Не так давно по улице Цюрупы, 100/1 (возле Противотуберкулёзного диспансера) сотрудники «Уфаводоканала» проводили ремонтные работы, но после окончания произошла усадка грунта. Заметив, что земля словно уходит из под ног, жители домов забили тревогу и сообщили в городские службы.
— Для того, чтобы не допустить серьезных последствий, было принято решение о перекрытии участка, — пояснили в городской администрации.
Ситуация взята на контроль администрацией Советского района Уфы. О ликвидации последствий провала грунта будет сообщено дополнительно.
«Уфаводоканал» приносит извинения жителям близлежащих домов и пациентам диспансера за временные неудобства, связанные с производством работ.
— Благодарим всех жителей за обратную связь и своевременную информацию. Просим и далее сообщать, где есть участки, требующие благоустройства после зимы. Такая тактика взаимодействия повышает не только качество благоустроительных работ, но и укрепляет наш с вами вектор взаимодействия, — пояснили на предприятии.
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