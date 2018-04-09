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В Ленинградской области восемь человек пострадали в результате ДТП
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В Ленинградской области восемь человек пострадали в результате ДТП 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В Ленинградской области легковой автомобиль столкнулся с двумя грузовиками, пострадали восемь человек, в том числе пять несовершеннолетних детей, сообщает в понедельник региональное управление ГИБДД ГУМВД РФ.
Авария, по предварительным данным, произошла ночью на 462-м километре автодороги Вологда — Новая Ладога. Водитель автомобиля Acura столкнулся с грузовым автомобилем МАЗ с полуприцепом, а затем — с грузовым автомобилем Scania с полуприцепом.
"В результате ДТП пострадали водитель автомобиля МАЗ, водитель автомобиля Acura и шесть его пассажиров, в том числе пятеро детей. Несовершеннолетние пассажиры в возрасте от 13 до 16 лет были пристегнуты ремнями безопасности", — говорится в сообщении.
Дети ехали домой из Пскова с соревнований по самбо — в город Вельск в Архангельской области. За рулем автомобиля был отец одного из мальчиков. Все пострадавшие госпитализированы в среднем состоянии. Родителям детей сообщили о ДТП.
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