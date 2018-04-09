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Список камер Госавтоинспекции в Пензе на 9 апреля
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Список камер Госавтоинспекции в Пензе на 9 апреля 

PNZdrive 39 минут назад
Фото: PNZdrive
В целях профилактики нарушений Правил дорожного движения на территории Пензенской области будут установлены средства фото и видеофиксации.
По информации отдела пропаганды регионального Управления ГИБДД, 9 апреля в областном центре камеры будут располагаться по следующему адресу: г. Пенза, улица Карпинского, развязка на участке от дома №45 по улице Карпинского до дома №2 по улице Проезд 8 Марта.
Все выставленные комплексы будут работать с 7:30 до 15:00.
Пензенский автомобильный портал напоминает водителям, что правила дорожного движения необходимо соблюдать не только в радиусе действия указанных камер, но и на всем протяжении пути.
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