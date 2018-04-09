На трассе М5 «Урал» в Самарской области легковушка попала под фуру и вылетела в столб

ДТП произошло вчера в Сызранском районе области. В районе 10 часов утра автомобиль " Лада ", совершая разворот, не уступил дорогу встречному большегрузу DAF.

По данным сотрудников ГИБДД, отечественная легковушка двигалась в направлении Москва-Самара. Во время разворота 65-летний водитель не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с фурой, которая двигалась по полосе встречного движения. После столкновения с большегрузом «Лада» врезалась в металлический столб на обочине дороги. В ДТП пострадал водитель легковушки. Мужчина получил травмы, которые привели к госпитализации. Сейчас за его состоянием наблюдают врачи. Установлено, что виновник аварии был трезв на момент происшествия, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области