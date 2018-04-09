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В огромную грязную яму провалилась скорая помощь
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В огромную грязную яму провалилась скорая помощь 

Все новости Новосибирской области 35 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
ДТП произошло вечером 8 апреля на улице Аренского в микрорайоне «Стрижи», сообщает «АСТ-54». Как рассказали очевидцы, водитель «ГАЗели» рискнул проехать по луже, явно не ожидая, что она окажется настолько глубокой.
Автомобиль прочно увяз в яме, а его колеса полностью скрылись под водой. Днем раньше в эту же яму с глиной и водой провалилось такси Hyundai Solaris.
«Фото атас — как будто апокалипсис какой-то там произошел! Адское место», — прокомментировали увиденное подписчики паблика.
Ямы на дорогах — застарелая проблема Новосибирска. В конце марта сразу около десяти автомобилей попали в подобную ловушку на улице Татьяны Снежиной. «Стояло семь машин, и все с пробитыми колесами. Только у двух или трех машин по одному колесу пробитому, у остальных по два левых. За поворотом стояла еще пара машин с пробитыми колесами», — рассказали очевидцы.
Примерно в это же время вернулась к жизни знаменитая яма на улице Котовского, у которой даже есть свой аккаунт в Twitter. Долгое время она «жила», пока ее, наконец, не закатали вместе с люком в асфальт в апреле 2017 года. И вот ровно спустя год на посвященной ей странице появилась запись: «И снова здравствуйте! Яма на Котовского просит передать для МКУ „Управление дорожного строительства Новосибирска“ песню „Ту-ту-ту, на-на-на. Снова вместе, снова рядом“.
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