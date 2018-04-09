В челябинской ГИБДД рассказали подробности ДТП с погибшим в такси пассажиром

Один человек погиб, трое оказались на больничных койках, ещё один с несильными травмами лечится дома. Таковы последствия серьёзного ДТП воскресным вечером с участием Toyota Datsun «Яндекс. Такси».

По данным городской ГИБДД автомобили столкнулись 8 апреля в 22:30 около дома №33 на Свердловском проспекте (пересечение улицы Калинина и Свердловского проспекта).

— 33-летний водитель автомобиля Toyota Caldina на регулируемом перекрёстке при повороте налево столкнулся с движущимся во встречном направлении Datsun on-DO с 38-летним мужчиной за рулём, — рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Челябинска. — В результате ДТП неустановленный пассажир Datsun от полученных травм скончался на месте ДТП. Водитель Datsun госпитализирован с травмами, водитель Toyota с телесными повреждениями находится на амбулаторном лечении. Пассажирки Toyota 24 и 22 лет госпитализированы.

По словам очевидцев, таксист ехал по Свердловскому проспекту в сторону ЧМЗ на жёлтый сигнал светофора. Перед ним разворачивался автомобиль Toyota.

Это уже не первое смертельное ДТП с участием такси. В октябре прошлого года 47-летний водитель «Яндекс. Такси» уснул за рулём, наехал на бордюрный камень и врезался в фонарный столб. От полученных травм на месте аварии скончался 33-летний пассажир, который не был пристёгнут, а самого водителя с травмами доставили в больницу. Теперь таксисту грозит до пяти лет тюрьмы. Прокуратура Челябинска уже утвердила обвинительное заключение. По версии следствия, водитель в то утро был сильно утомлён — он работал более 17 часов.