На Малышева трамваи встали на 40 минут из-за легковушки, которая врезалась в дверь вагона

Сегодня утром на перекрестке улиц Малышева и Мира машина врезалась в трамвай. Судя по фото, которое сделали очевидцы, автомобиль попытался «зайти» в переднюю дверь вагона. Пользователей соцсетей это развеселило.

«Забыл, что на машине, и попытался заскочить», «Бенз кончился, он и пересел на трамвайчик», «Когда опаздываешь на работу, а на дорогах пробки», «В заднюю дверь надо было, там перил нет», — шутят люди.

В Трамвайно-троллейбусном управлении E1.RU сообщили, что из-за этого ДТП движение по Малышева было остановлено на 39 минут.

— Вины водителя трамвая в аварии нет, — добавили в управлении.

ГИБДД обещали прокомментировать ДТП позже.

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