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На Малышева трамваи встали на 40 минут из-за легковушки, которая врезалась в дверь вагона
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На Малышева трамваи встали на 40 минут из-за легковушки, которая врезалась в дверь вагона 

e1.ru 31 минуту назад
Фото: e1.ru
Сегодня утром на перекрестке улиц Малышева и Мира машина врезалась в трамвай. Судя по фото, которое сделали очевидцы, автомобиль попытался «зайти» в переднюю дверь вагона. Пользователей соцсетей это развеселило.
«Забыл, что на машине, и попытался заскочить», «Бенз кончился, он и пересел на трамвайчик», «Когда опаздываешь на работу, а на дорогах пробки», «В заднюю дверь надо было, там перил нет», — шутят люди.
В Трамвайно-троллейбусном управлении E1.RU сообщили, что из-за этого ДТП движение по Малышева было остановлено на 39 минут.
— Вины водителя трамвая в аварии нет, — добавили в управлении.
В ГИБДД обещали прокомментировать ДТП позже.
Если вы стали очевидцем этого или другого происшествия, сделали фото или видео, сообщите нам на почту news@corp. e1.ru или по телефону +7 (343) 34-555-34. Также можно воспользоваться WhatsApp и Viber — их номер +7 909 704 57 70.
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