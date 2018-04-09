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63 специальных машины убирают кемеровские улицы
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63 специальных машины убирают кемеровские улицы 

АиФ Кузбасс 2 часа назад
Фото: АиФ Кузбасс
В Кемерове продолжают убирать с улиц пыль и грязь.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, в работах используются подметально-уборочные машины и поливомоечные машины. В дневную смену на кемеровских дорогах работают 63 спецмашины, в том числе автогрейдер, 15 тракторных щёток, 2 мини-погрузчика, 9 фронтальных погрузчиков, 9 поливомоечных машин, 5 ПУМ, «Бродвей» и другая техника.
В планах ручная и механическая уборка прилотковой части на улицах 50 лет Октября, Дзержинского, Кирова, 40 лет Октября, Советской, Стахановской, проспектов Ленина, Шахтёров. Кроме того, техника задействована на прометании проезжей части проспектов Ленина, Октябрьского, Кузнецкого, Шахтёров, Логового шоссе, улицы Нахимова и других участков.
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