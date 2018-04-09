В тройном ДТП на трассе Вологда — Новая Ладога пострадали пятеро детей

В Ленобласти легковой автомобиль столкнулся с двумя грузовиками, пострадали восемь человек, в том числе пять несовершеннолетних детей, сообщает в понедельник региональное управление ГИБДД

Авария, по предварительным данным, произошла ночью на 462-м километре автодороги Вологда — Новая Ладога. Водитель автомобиля Acura столкнулся с грузовым автомобилем МАЗ с полуприцепом, а затем — с грузовым автомобилем Scania с полуприцепом.

В результате ДТП пострадали водитель автомобиля МАЗ, водитель автомобиля Acura и шесть его пассажиров, в том числе пятеро детей. Несовершеннолетние пассажиры в возрасте от 13 до 16 лет были пристегнуты ремнями безопасности.

Сообщается, что дети ехали домой из Пскова с соревнований по самбо — в город Вельск в Архангельской области. За рулем автомобиля был отец одного из мальчиков. Все пострадавшие госпитализированы в среднем состоянии. Родителям детей сообщили о ДТП.