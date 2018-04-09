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В Уфе легковушка протаранила столб: пострадал мужчина
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В Уфе легковушка протаранила столб: пострадал мужчина 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
В ночь на 9 апреля в северной части башкирской столицы произошло серьезное ДТП. Иномарка протаранила столб электроопоры. От удара машину раскурочило. Фотографии с места происшествия появились в соцсети в группе «БашДТП».
— Авария случилась на Интернациональной. Водитель сильно травмировался, крики были нечеловеческие! — рассказали очевидцы ДТП.
По предварительным данным, мужчину госпитализировали на карете скорой помощи. Информация о его состоянии уточняется. Обстоятельства и причины случившегося выясняют дорожные полицейские.
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