В Уфе легковушка протаранила столб: пострадал мужчина

В ночь на 9 апреля в северной части башкирской столицы произошло серьезное ДТП. Иномарка протаранила столб электроопоры. От удара машину раскурочило. Фотографии с места происшествия появились в соцсети в группе «БашДТП».

— Авария случилась на Интернациональной. Водитель сильно травмировался, крики были нечеловеческие! — рассказали очевидцы ДТП.

По предварительным данным, мужчину госпитализировали на карете скорой помощи. Информация о его состоянии уточняется. Обстоятельства и причины случившегося выясняют дорожные полицейские.