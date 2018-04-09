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Пять подростков пострадали при ДТП в Ленобласти
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Пять подростков пострадали при ДТП в Ленобласти 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
В Ленинградской области в результате аварии пострадали восемь человек, пять из которых подростки в возрасте от 13 до 16 лет. Инцидент произошел минувшей ночью в Тихвинском районе на 462 километре автодороги Вологда — Новая Ладога, сообщается на сайте ГУ МВД по региону.
По предварительным данным, водитель Acura врезался в грузовик МАЗ с полуприцепом, затем произошло столкновение с грузовиком Scania с полуприцепом. Всех пострадавших госпитализировали.
В результате столкновения водитель автомобиля МАЗ, водитель автомобиля Acura и шесть его пассажиров, пятеро из которых подростки получили травмы средней тяжести
ГУ МВД по Ленинградской области.
пресс-службе
добавили, что несовершеннолетние были пристегнуты ремнями безопасности. Обошлось без жертв. Их родителей поставили в известность о произошедшем.
Накануне сообщалось, что бензовоз врезался в столб, после чего отлетел на несколько метров и опрокинулся на западе Москвы. Видео с места ДТП опубликовал «360».
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