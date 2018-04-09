Ещё
Ямальские зимники работают с ограничениями
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ямальские зимники работают с ограничениями 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Сегодня, 9 апреля, на ямальских зимниках вновь ввели ограничения из-за потепления.
По информации дорожной дирекции ЯНАО, на трассе Салехард — Надым с 08:00 до 20:00 открыто движение для всех видов транспортных средств общей массой до 3,5 тонн. С 20:00 до 08:00 — для автомобилей общей массой до 30 тонн. Те же ограничения действуют на зимних дорогах Уренгой — Красноселькуп и Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги.
На зимнике Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале на участке Аксарка — Салемал — Панаевск с 08:00 до 20:00 открыто движение для всех видов автомобилей общей массой до 3,5 тонн. С 20:00 до 08:00 — общей массой до 20 тонн. На участке Панаевск — Яр-Сале с 08:00 до 20:00 открыто для полноприводных автомобилей до 3,5 тонн. С 20:00 до 08:00 — для полноприводных до 20 тонн.
Напомним, в регионе закрытие зимних дорог запланировано на 30 апреля. Но по погодным условиями это возможно произойдет и на неделю раньше.
Вся оперативная информация о работе сезонных дорог по ссылке http://sever-press.ru/zimniki-yamala.
ИА Север-Пресс: последние новости
В Новом Уренгое в аварии погиб водитель В Салехарде столкнулись иномарки. Девушка в больнице В Новом Уренгое ребенок попал под колеса машины
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В смертельном ДТП стритрейсера заподозрили ДПС54
Toyota RAV4 стал бестселлером марки в России
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества2
Российско-американский автозавод встал66
Новое поколение Lifan Solano представят в Пекине
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение