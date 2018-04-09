Ямальские зимники работают с ограничениями

Сегодня, 9 апреля, на ямальских зимниках вновь ввели ограничения из-за потепления.

По информации дорожной дирекции ЯНАО, на трассе Салехард — Надым с 08:00 до 20:00 открыто движение для всех видов транспортных средств общей массой до 3,5 тонн. С 20:00 до 08:00 — для автомобилей общей массой до 30 тонн. Те же ограничения действуют на зимних дорогах Уренгой — Красноселькуп и Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги.

На зимнике Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале на участке Аксарка — Салемал — Панаевск с 08:00 до 20:00 открыто движение для всех видов автомобилей общей массой до 3,5 тонн. С 20:00 до 08:00 — общей массой до 20 тонн. На участке Панаевск — Яр-Сале с 08:00 до 20:00 открыто для полноприводных автомобилей до 3,5 тонн. С 20:00 до 08:00 — для полноприводных до 20 тонн.

Напомним, в регионе закрытие зимних дорог запланировано на 30 апреля. Но по погодным условиями это возможно произойдет и на неделю раньше.

Вся оперативная информация о работе сезонных дорог по ссылке http://sever-press.ru/zimniki-yamala.