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На кирпичном заводе в Тольятти рабочему оторвало часть ноги транспортером
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На кирпичном заводе в Тольятти рабочему оторвало часть ноги транспортером 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
В воскресенье, 8 апреля, около пулудня, в Тольятти, у одного их рабочих предприятии в районе Хрящевского шоссе, произошла травматическая ампутация нижней части ноги.
По информации портала 63.ru, ссылающегося на городскую станцию «скорой помощи», ногу 33-летнего рабочего работающего на транспортере зажевало вовнутрь.
В результате у мужчины размозжило стопу и ампутировало часть ноги.
Прибывшая на завод бригада медиков «скорой помощи», оказав первую помощь на месте происшествия, пострадавшего в городскую больницу № 5.
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