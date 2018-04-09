На кирпичном заводе в Тольятти рабочему оторвало часть ноги транспортером

В воскресенье, 8 апреля, около пулудня, в Тольятти, у одного их рабочих предприятии в районе Хрящевского шоссе, произошла травматическая ампутация нижней части ноги.

По информации портала 63.ru, ссылающегося на городскую станцию «скорой помощи», ногу 33-летнего рабочего работающего на транспортере зажевало вовнутрь.

В результате у мужчины размозжило стопу и ампутировало часть ноги.

Прибывшая на завод бригада медиков «скорой помощи», оказав первую помощь на месте происшествия, пострадавшего в городскую больницу № 5.