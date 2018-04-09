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Иномарка столкнулась с железнодорожным вагоном-платформой в Ростове-на-Дону
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Иномарка столкнулась с железнодорожным вагоном-платформой в Ростове-на-Дону 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Иномарка столкнулась с железнодорожным вагоном-платформой в Ростове-на-Дону, сообщает 9 апреля Южное следственное управление на транспорте СКР.
Инцидент произошел 8 апреля около 17.00 на железнодорожном переезде на станции Ростов-Товарная.
По версии следствия, автомобиль BMW при пересечении нерегулируемого переезда столкнулся с вагоном-платформой, оказавшимся там в ходе маневровых работ.
Сообщается, что в результате ДТП водитель иномарки не пострадал.
В настоящее время по факту происшествия проводится доследственная проверка.
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