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Групповое ДТП в Петрозаводске: есть пострадавший
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Групповое ДТП в Петрозаводске: есть пострадавший 

Карельские вести 53 минуты назад
Фото: Карельские вести
Водитель внедорожника не пропустил легковой автомобиль, который от удара отбросило на припаркованный кроссовер на улице Кирова в карельской столице.
Групповая авария произошла 8 апреля в 13:45 на улице Кирова, 22, в Петрозаводске. как сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба, водитель, 1972 года рождения, за рулем внедорожника «Митсубиси Паджеро Спорт» при повороте налево вне перекрестка не предоставил преимущество автомобилю «Рено ЛОган», который двигался во встречном направлении.
В результате удара легковой автомобиль отбросило на припаркованную машину «Субару Трибека». В кроссовере на момент ДТП водителя не было. Уточняется, что в аварии пострадала женщина — пассажир «Рено». Пострадавшей, 1969 года рождения, было назначено амбулаторное лечение.
По материалам: ptzgovorit.ru
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