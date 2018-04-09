Групповое ДТП в Петрозаводске: есть пострадавший

Водитель внедорожника не пропустил легковой автомобиль, который от удара отбросило на припаркованный кроссовер на улице Кирова в карельской столице.

Групповая авария произошла 8 апреля в 13:45 на улице Кирова, 22, в Петрозаводске. как сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба, водитель, 1972 года рождения, за рулем внедорожника « Митсубиси Паджеро Спорт» при повороте налево вне перекрестка не предоставил преимущество автомобилю « Рено ЛОган», который двигался во встречном направлении.