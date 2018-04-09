Под Сызранью фура врезалась в «Калину», водителя «Лады» зажало в салоне

В воскресенье, 8 апреля, утром, в Сызранском районе на 878 км на трассы М-5 «Урал»произошло ДТП с участием фуры DAF и легкового автомобиля « Лада Калина», сообщает Поисково-спасательная служба Самарской области.

Водитель «Калины» стал поворачивать на второстепенную дорогу, не убедившись в безопасности совершения маневра, и в водительскую дверь врезался большегруз, ехавший за легковушкой в сторону Самары.

В результате дорожной аварии водитель «Калины» оказался зажатым в салоне своего автомобиля. Для деблокирования пострадавшего в 09:27 к месту ДТП отправилась дежурная смена ПСО Сызрани. Используя гидравлический инструмент, спасатели отжали левую переднюю дверь, извлекли пострадавшего из машины и передали бригаде медиков «скорой помощи». В 10:03 спасательные работы были завершены.

Причина ДТП устанавливается, по факту случившегося проводится проверка.