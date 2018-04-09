Ещё
В Амурской области двое детей скончались в больнице после ДТП
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Амурской области двое детей скончались в больнице после ДТП 

ТАСС 50 минут назад
Фото: ДорИнфо
БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 апреля. /ТАСС/. Двое 12-летних подростков скончались в больнице от полученных травм в результате ДТП на Зейском водохранилище в Амурской области. Об этом сообщила в понедельник начальник пресс-службы управления МВД России по региону Инна Карташова.
"По предварительной информации, 8 апреля около 21:00 (15:00 мск) произошло столкновение автомобилей Toyota Carib и ВАЗ-2121. В результате происшествия получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу водители обоих автомобилей, трое 12-летних пассажиров автомобиля Toyota и пассажирка отечественного автомобиля", — сказала Карташова, отметив, что двое мальчиков от полученных травм скончались в больнице.
По словам старшего помощника руководителя, СУ СК РФ по Амурской области Алексея Лубинского, проводится проверка. «По результатам проверки будет принято процессуально решение», — сказал он.
На место происшествия санавиацией отправили следственно-оперативная группа регионального УМВД.
ТАСС: последние новости
Несколько юных хоккеистов погибли в Канаде в результате ДТП Прокуратура начала проверку после ДТП с участием автобуса и электрички в Крыму Военный комиссар Калужской области генерал Легкий погиб в ДТП
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику
На тестах замечены новые модели LADA
В смертельном ДТП стритрейсера заподозрили ДПС54
Когда обновленные Qashqai и X-Trail начнут выпускать в РФ
Toyota RAV4 стал бестселлером марки в России
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:49
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику
Бортжурнал ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение