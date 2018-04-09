Полиция ищет хулигана, который обстреливает машины у детсада на Ямской

В Тюмени в районе дома №94 по улице Ямская жители многоэтажки стали жертвами неизвестного стрелка, который, предположительно, живёт в одном из соседних домов. Первым пострадавшим был тюменец Александр Дудоладов, в машину которого выстрелили, когда он ехал во дворе. Стрелок попал в капот автомобиля, когда тот ехал у детсада, пробив машину насквозь. Теперь хозяину авто придется отдать за ремонт примерно 30 тысяч рублей. Момент попадания пули в капот снял видеорегистратор.

Пуля попала в капот

Найти стрелка Александру сразу не удалось, и он написал заявление в полицию. — Участковый мне рассказал, что во дворе стреляли в три машины. Также одному человеку пулей пробило кожаную куртку, — поделился Александр. Со слов тюменца, от действий стрелка пострадали четыре человека. Но в полиции пока подтвердили второго потерпевшего. Он обратился с заявлением после Александра. — Двумя днями позже, 28 марта, поступило заявление от второго пострадавшего. По двум инцидентами проводится проверка, — сообщили в пресс-службе УМВД. Кто именно из пострадавших обратился в УМВД , в полиции не уточнили. Тем не менее жильцы домов по улице Ямская уже опасаются за своих детей, так как никто не знает, какие намерения у стрелка, которого до сих пор не нашли. Редакция 72.ru будет следить за ситуацией.

Если вам что-то известно по данному инциденту или вы тоже пострадали от действий стрелка, то сообщите нам по телефону 8 922 479 00 81 (Viber или Telegram) или пишите нам на почту.