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Полиция ищет хулигана, который обстреливает машины у детсада на Ямской
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Полиция ищет хулигана, который обстреливает машины у детсада на Ямской 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В Тюмени в районе дома №94 по улице Ямская жители многоэтажки стали жертвами неизвестного стрелка, который, предположительно, живёт в одном из соседних домов. Первым пострадавшим был тюменец Александр Дудоладов, в машину которого выстрелили, когда он ехал во дворе. Стрелок попал в капот автомобиля, когда тот ехал у детсада, пробив машину насквозь. Теперь хозяину авто придется отдать за ремонт примерно 30 тысяч рублей. Момент попадания пули в капот снял видеорегистратор.
Пуля попала в капот
Найти стрелка Александру сразу не удалось, и он написал заявление в полицию. — Участковый мне рассказал, что во дворе стреляли в три машины. Также одному человеку пулей пробило кожаную куртку, — поделился Александр. Со слов тюменца, от действий стрелка пострадали четыре человека. Но в полиции пока подтвердили второго потерпевшего. Он обратился с заявлением после Александра. — Двумя днями позже, 28 марта, поступило заявление от второго пострадавшего. По двум инцидентами проводится проверка, — сообщили в пресс-службе УМВД. Кто именно из пострадавших обратился в УМВД, в полиции не уточнили. Тем не менее жильцы домов по улице Ямская уже опасаются за своих детей, так как никто не знает, какие намерения у стрелка, которого до сих пор не нашли. Редакция 72.ru будет следить за ситуацией.
Если вам что-то известно по данному инциденту или вы тоже пострадали от действий стрелка, то сообщите нам по телефону 8 922 479 00 81 (Viber или Telegram) или пишите нам на почту.
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