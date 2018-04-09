Стали известны подробности ДТП, в котором пострадали юные спортсмены из Ленобласти

Ранее сообщалось, что авария с участием минивэна и двух грузовиков произошла на трассе Вологда — Новая Ладога в ночь с 8 на 9 апреля.

Как уточнили в отделе пропаганды УГИБДД по региону, всё случилось во втором часу ночи 9 апреля на 462 км автодороги Вологда — Новая Ладога. Водитель, управляя минивэном " Акура ", в котором в тот момент находились юные самбисты, при неустановленных обстоятельствах совершил столкновение с грузовиком «МАЗ» с полуприцепом, после чего вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фурой «Скания».

В результате ДТП пострадали водитель автомобиля «МАЗ», водитель автомобиля «Акура» и 6 его пассажиров, в том числе 5 детей. От гибели детей спасло то, что все они были пристёгнуты ремнями безопасности. За рулем автомобиля находился отец одного из мальчиков. Все пострадавшие госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Ведётся проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.