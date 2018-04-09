Пьяный новоуренгоец спровоцировал аварию с пострадавшими 

В Новом Уренгое пьяный водитель спровоцировал аварию на регулируемом перекрёстке. При повороте налево водитель «Форда» проигнорировал правила дорожного движения. Он решил не пропускать водителя «Ниссана», который ехал на встречу по противоположной полосе.
В результате столкновения пострадали водитель и пассажир «Ниссана». Несмотря на множественные травмы, госпитализация им не потребовалась. Расследование продолжается.
По данным Госавтоинспекции Ямало-Ненецкого автономного округа, за 8 апреля 2018 года на ямальских дорогах зарегистрировано 4 аварии. Погиб 1 человек, ранено 6 жителей округа. Среди них 1 ребёнок.