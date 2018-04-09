Пьяный новоуренгоец спровоцировал аварию с пострадавшими

В Новом Уренгое пьяный водитель спровоцировал аварию на регулируемом перекрёстке. При повороте налево водитель «Форда» проигнорировал правила дорожного движения. Он решил не пропускать водителя « Ниссана », который ехал на встречу по противоположной полосе.

В результате столкновения пострадали водитель и пассажир «Ниссана». Несмотря на множественные травмы, госпитализация им не потребовалась. Расследование продолжается.

По данным Госавтоинспекции Ямало-Ненецкого автономного округа, за 8 апреля 2018 года на ямальских дорогах зарегистрировано 4 аварии. Погиб 1 человек, ранено 6 жителей округа. Среди них 1 ребёнок.