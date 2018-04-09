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В Новом Уренгое в аварии погиб водитель
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В Новом Уренгое в аварии погиб водитель 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Новом Уренгое в выходные произошло два крупных дорожно-транспортных происшествия. К ликвидации последствий аварий привлекались сотрудники и спецтехника МЧС России по ЯНАО.
Так, первое ДТП произошло 8 апреля в пять часов вечера. На автодороге Сургут — Салехард столкнулась ВАЗ 2110 и ЗИЛ. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не выбрал безопасную скорость, не учел метеорологические условия и выехал на встречку. От удара грузовик перевернулся на бок. Водитель легковушки погиб.
Другая авария произошла часом позже на перекрестке улиц 70 лет Октября и Подшибякина. Там столкнулись Ford Transit и Nissan. По предварительным данным, водитель первого автомобиля, поворачивая налево, не пропустил другую иномарку. Водителя и пассажира автомобиля Nissan госпитализировали с различными травмами.
ИА Север-Пресс: последние новости
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