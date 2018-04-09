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Новая рабочая неделя началась для пензенских автомобилистов с пробок в центре города
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Новая рабочая неделя началась для пензенских автомобилистов с пробок в центре города 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
По данным сервиса Яндекс. Карты, в утренние часы на дорогах Пензы серьезно затруднено дорожное движение.
На въезде в город затор образовался на пересечении улицы Измайлова и улицы Антонова. Также затруднено движение на Транспортной улице при выезде на Бакунинский мост — средняя скорость движения транспортного потока на этом участке составляет 7 км/ч.
В центре города автомобилисты испытывают трудности на улице Суворова при движении в направлении центра — пробка начинается от пересечения с Толстовским путепроводом. Не удастся быстро проехать на перекрестке улицы Пушкина с улицей Кулакова. Затруднено движение в районе Центрального рынка — средняя скорость движения на пересечении улицы Суворова и улицы Урицкого составляет 7-10 км/ч.
В районе Западной Поляны пробка скопилась на Ленинградской улице при движении в направлении улицы Лермонтова.
Стоят в пробке автомобилисты на перекрестке между улицей Свердлова и улицей Калинина.
Теряют время водители на улице Воронова при движении в направлении центра города. пробка скопилась в районе пересечения с Вишневой улицей, а средняя скорость движения не превышает 7 км/ч.
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