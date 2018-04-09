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Шесть человек погибло в страшном ДТП под Камышловом
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Шесть человек погибло в страшном ДТП под Камышловом 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В минувшую пятницу на трассе Камышлов-Ирбит-Туринск-Тавда произошло страшное ДТП. Водитель «Хендэ» 1996 года рождения неправильно выбрал скорость, в результате чего выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с ВАЗом, за рулем которого находился мужчина 1997 года рождения.
В результате аварии оба водителя, а также их пассажиры: женщина 1976 года рождения и 18-летний юноша, пассажиры ВАЗа, а также двое мужчин пассажиров «Хэндэ» погибли на месте происшествия.
Сейчас ГИБДД выясняет все обстоятельства трагедии.
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