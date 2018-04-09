Шесть человек погибло в страшном ДТП под Камышловом

В минувшую пятницу на трассе Камышлов-Ирбит-Туринск-Тавда произошло страшное ДТП. Водитель « Хендэ » 1996 года рождения неправильно выбрал скорость, в результате чего выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с ВАЗом , за рулем которого находился мужчина 1997 года рождения.

В результате аварии оба водителя, а также их пассажиры: женщина 1976 года рождения и 18-летний юноша, пассажиры ВАЗа, а также двое мужчин пассажиров «Хэндэ» погибли на месте происшествия.