Школьников в Курганской области перевозили на автобусах с нарушениями

Нарушения выявлены при проверке автобусов, перевозящих школьников в Щучанском районе Курганской области, сообщают в пресс-центре региональной прокуратуры.

В списке нарушений — несправные огнетушители и кнопки требования остановки, просроченные аптечки, отсутствие убирающейся ступеньки и устройства, не позволяющего автобусу двигаться с открытыми дверьми.

«По фактам выявленных нарушений прокурором в адрес заведующей отделом образования Администрации Щучанского района внесено представление об их устранении», — пояснили в надзорном ведомстве.

Напомним, ранее суд в Кургане обязал городскую администрацию выделить деньги на ремонт школьного здания, которое находилось в опасном для учеников и преподавателей состоянии.