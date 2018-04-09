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Школьников в Курганской области перевозили на автобусах с нарушениями
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Школьников в Курганской области перевозили на автобусах с нарушениями 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Нарушения выявлены при проверке автобусов, перевозящих школьников в Щучанском районе Курганской области, сообщают в пресс-центре региональной прокуратуры.
В списке нарушений — несправные огнетушители и кнопки требования остановки, просроченные аптечки, отсутствие убирающейся ступеньки и устройства, не позволяющего автобусу двигаться с открытыми дверьми.
«По фактам выявленных нарушений прокурором в адрес заведующей отделом образования Администрации Щучанского района внесено представление об их устранении», — пояснили в надзорном ведомстве.
Напомним, ранее суд в Кургане обязал городскую администрацию выделить деньги на ремонт школьного здания, которое находилось в опасном для учеников и преподавателей состоянии.
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