ГИБДД: Количество мест концентрации ДТП в Москве уменьшилось до 191 по итогам 2017 г.

«По итогам 2017 г. в наблюдаемом 221 «очаге аварийности» зафиксирована положительная динамика сокращения всех основных показателей аварийности. Количество ДТП на этих участках уменьшилось на 60%. По итогам 2017 г. зафиксировано снижение мест концентраций ДТП до 191», — сказал В. Коваленко.

Он добавил, что в настоящее время наибольшее количество «очагов аварийности» приходится на такие магистрали, как МКАД (восемь — по итогам 2017 г.), Дмитровское шоссе (восемь), Шоссе Энтузиастов и Ленинский проспект (по семь «очагов»), Каширское шоссе (пять), Варшавское шоссе, Проспект Мира, Кутузовский и Волгоградский проспекты (по три «очага»).