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ГИБДД: Количество мест концентрации ДТП в Москве уменьшилось до 191 по итогам 2017 г.
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ГИБДД: Количество мест концентрации ДТП в Москве уменьшилось до 191 по итогам 2017 г. 

Агентство «Москва» 6 часов назад
Фото: За рулем
Об этом в ходе пресс-конференции сообщил начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Виктор Коваленко.
«По итогам 2017 г. в наблюдаемом 221 «очаге аварийности» зафиксирована положительная динамика сокращения всех основных показателей аварийности. Количество ДТП на этих участках уменьшилось на 60%. По итогам 2017 г. зафиксировано снижение мест концентраций ДТП до 191», — сказал В. Коваленко.
Он добавил, что в настоящее время наибольшее количество «очагов аварийности» приходится на такие магистрали, как МКАД (восемь — по итогам 2017 г.), Дмитровское шоссе (восемь), Шоссе Энтузиастов и Ленинский проспект (по семь «очагов»), Каширское шоссе (пять), Варшавское шоссе, Проспект Мира, Кутузовский и Волгоградский проспекты (по три «очага»).
Агентство «Москва»: последние новости
Среднее время прибытия «скорой помощи» на место ДТП в Москве в 2017 г. сократилось на 5% - до семи минут Самосвал протаранил девять автомобилей на ул. Профсоюзная ГИБДД: Количество наездов на пешеходов в Москве в 2017 г. сократилось почти на 1,5%
 Ещё 9 источников 
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