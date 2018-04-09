В России растёт аварийность по вине водителей-мигрантов

Соответствующий отчёт подготовили представители научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ

Согласно отчёту аналитиков ГИБДД , в течение 2017 года было зафиксировано примерно 169 400 аварий с пострадавшими, этот результат на 2,5% меньше по сравнению с показателем предыдущего года. В этих ДТП погибло около 19 000 человек (спад — 6%), травмы получили порядка 215 300 участников (спад — 2,6%). Специалисты ведомства выявили несколько тенденций, одна из них касается увеличения числа дорожных аварий, виновниками которых являются приезжие из стран СНГ.

Как сообщает «Коммерсант» по ссылкой на отчёт экспертов, количество таких происшествий выросло на 4,2% и составило примерно 4 200 случаев. В общей сложности в них погибло 524, было ранено 5 930 человек. То есть на их долю в 2017 году пришлось примерно 2,5% от общего количества аварий. При этом отмечается, что проблема наблюдалась также и 2016 году.

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«Они приезжают исключительно на заработки, спешат и плохо знают ПДД, — комментирует первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков . — Решения этой проблемы пока не вижу. ГИБДД постепенно лишают полномочий, скоро просто некому будет пресекать нарушения. От камеры можно откупиться за 5 000 рублей».

О существующих различиях в подготовке водителей в разных странах напомнил глава Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Александр Лыткин. «У нас даже при всех имеющихся проблемах всё-таки подготовка профессиональная. Человек должен пройти курс в автошколе, сдать экзамен, потравив на это средства и время, — пояснил он. — А в некоторых странах СНГ весь процесс обучения, по сути, формальность, а права получают по договоренности».

На сегодняшний день действует закон, согласно которому юридическим лицам запрещено нанимать на работу граждан с иностранными удостоверениями. Это не относится к гражданам республики Беларусь и Киргизии. Жителям других государств для соответствующей работы в РФ придётся пройти обучение и тестирование. Как ранее сообщали в ГИБДД, такую проверку с первого раза проходят примерно 10% иностранных водителей.

Другой негативной тенденцией, на которую обращает внимание научный центр МВД, стало увеличение числа аварий из-за несоблюдения водителями правил проезда железнодорожных переездов. В прошлом году зафиксировали 242 таких инцидента (прирост — 17,5%), в них погибли 94 человека, ранено 317 участников. Ранее с предложениями по ужесточению ответственности выступали представители РЖД

Известно, что в марте 2018 года в Госдуму внесли законопроект об увеличении штрафа за нарушение на ж/д переезде с 1 000 до 5 000 рублей. По мнению главы думского комитета по транспорту Евгения Москвичева, до того, как ужесточать наказание для нарушителей, нужно утвердить программу по строительству путепроводов над железнодорожными путями.

Аналитики МВД отметили, что по итогам 2018 года некоторые показатели аварийности предположительно вырастут, в том числе и количество ДТП по вине водителей, приехавших из других стран. «Необходимо обратить внимание на аварийность с участием детей, водителей автобусов, а также пешеходов на пешеходных переходах, — говорится в документе. — Не исключён рост показателей из-за нарушения ПДД водителями, находящимися в состоянии опьянения».

Ранее о предполагаемом росте количества ДТП по вине нетрезвых водителей сказал также глава ГАИ Михаил Черников. По его мнению, это связано с тем, что в июле вступит в силу норма, которая позволит выявлять пьяных автомобилистов по содержанию спирта в крови (а не только в выдыхаемом воздухе). Не так давно эту инициативу одобрил президент РФ Владимир Путин

По материалам: www.kolesa.ru