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В Алексеевском районе в реке утонул мужчина
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В Алексеевском районе в реке утонул мужчина 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
64-летний мужчина утонул в реке, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.
Происшествие произошло 7 апреля в Алексеевском районе, около села Саконы. По номеру 112 позвонили рыбаки, которые сообщили, что в Каме утонул мужчина. Тело погибшего они вытащили на лед. Прибывшие на место спасатели перевезли погибшего на берег и передали полицейским. Причина происшествия устанавливается.
Кроме того, 7 апреля около Дворца Единоборств пьяный мужчина едва не замерз на льду Казанки. Как выяснилось, он находился в пьяном состоянии и не мог самостоятельно выбраться. Прибывшие спасатели вытащили его из воды и передали медикам.
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