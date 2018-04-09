В Алексеевском районе в реке утонул мужчина

64-летний мужчина утонул в реке, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Происшествие произошло 7 апреля в Алексеевском районе, около села Саконы. По номеру 112 позвонили рыбаки, которые сообщили, что в Каме утонул мужчина. Тело погибшего они вытащили на лед. Прибывшие на место спасатели перевезли погибшего на берег и передали полицейским. Причина происшествия устанавливается.

Кроме того, 7 апреля около Дворца Единоборств пьяный мужчина едва не замерз на льду Казанки. Как выяснилось, он находился в пьяном состоянии и не мог самостоятельно выбраться. Прибывшие спасатели вытащили его из воды и передали медикам.