Пробки на дорогах Москвы достигли четырех баллов

Столичные пробки достигли четырех баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

Так, на МКАД образовались заторы в районе пересечения с Ленинградским и Новорижским шоссе, на юге — от проезда Карамзина до Каширского шоссе (внутренняя сторона) и от Каширского шоссе до Москва-реки (внешняя сторона), на востоке — от Жулебинского лесопарка до Носовихинского шоссе. При въезде в город есть осложнения на Ленинградском, Рублево-Успенском и Симферопольском шоссе.

В городе образовались заторы на Ярославском шоссе, Алтуфьевском шоссе, Дмитровском шоссе, Ленинградском шоссе, Волоколамском шоссе, проспекте Вернадского, Ленинском проспекте, ул. Профсоюзная, проспекте Андропова, ул. Люблинская, Волгоградском проспекте, Рязанском проспекте, шоссе Энтузиастов, ул. Большая Черкизовская, ул. Стромынка.

Третье транспортное кольцо загружено в районах: Марьина Роща, Беговой, Пресненский, Донской, Южнопортовый. Садовое кольцо загружено в районах: Хамовники, Якиманка, Замоскворечье, Красносельский.

В центре загружены Пречистенская набережная, ул. Волхонка, ул. Балчуг, ул. Пятницкая, Гончарная набережная, Москворецкая набережная, ул. Петровка, ул. Большая Лубянка, ул. Тверская от Манежной площади до Газетного пер., Вознесенский пер, Нижний Кисловский пер.

По прогнозам сервиса, загруженность дорог к 9:00 составить пять баллов и продержится минимум до 14:00.