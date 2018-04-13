Ещё
Пробки на дорогах Москвы достигли четырех баллов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пробки на дорогах Москвы достигли четырех баллов 

Агентство «Москва» 1 час назад
Столичные пробки достигли четырех баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».
Так, на МКАД образовались заторы в районе пересечения с Ленинградским и Новорижским шоссе, на юге — от проезда Карамзина до Каширского шоссе (внутренняя сторона) и от Каширского шоссе до Москва-реки (внешняя сторона), на востоке — от Жулебинского лесопарка до Носовихинского шоссе. При въезде в город есть осложнения на Ленинградском, Рублево-Успенском и Симферопольском шоссе.
В городе образовались заторы на Ярославском шоссе, Алтуфьевском шоссе, Дмитровском шоссе, Ленинградском шоссе, Волоколамском шоссе, проспекте Вернадского, Ленинском проспекте, ул. Профсоюзная, проспекте Андропова, ул. Люблинская, Волгоградском проспекте, Рязанском проспекте, шоссе Энтузиастов, ул. Большая Черкизовская, ул. Стромынка.
Третье транспортное кольцо загружено в районах: Марьина Роща, Беговой, Пресненский, Донской, Южнопортовый. Садовое кольцо загружено в районах: Хамовники, Якиманка, Замоскворечье, Красносельский.
В центре загружены Пречистенская набережная, ул. Волхонка, ул. Балчуг, ул. Пятницкая, Гончарная набережная, Москворецкая набережная, ул. Петровка, ул. Большая Лубянка, ул. Тверская от Манежной площади до Газетного пер., Вознесенский пер, Нижний Кисловский пер.
По прогнозам сервиса, загруженность дорог к 9:00 составить пять баллов и продержится минимум до 14:00.
Агентство «Москва»: последние новости
Водитель легкового автомобиля погиб в ДТП с участием автобуса с 40 детьми в Подмосковье Вооруженные неизвестные в Люблино напали на людей в Mercedes и отняли сумку с 7,8 млн руб. Реконструкцию стадиона «Искра» на северо-востоке Москвы инвестор планирует начать до конца года
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД80
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве20
Казахстан закрыл границу с Россией81
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов4
Дорожные нововведения довели до истерики жителей2
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
00:11
Внедорожник переехал бабулю трижды
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение