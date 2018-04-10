Пробки в Москве достигли пяти баллов

Уточняется, что затруднения есть на МКАД на северо-западе и юге. При въезде в город есть осложнения на Ленинградском и Новорижском шоссе. В городе отмечаются затруднения на Ленинградском шоссе, Дмитровском шоссе, Ярославском шоссе, шоссе Энтузиастов, Рязанском проспекте, Волгоградском проспекте, ул. Люблинская, Каширском шоссе, ул. Профсоюзная, Ленинском проспекте, Мичуринском проспекте, Можайском шоссе.

Третье транспортное кольцо загружено в районах Марьина Роща, Беговой, Дорогомилово, Даниловский, Лефортово. Садовое кольцо загружено в Хамовниках, Красносельском и Тверском. В центре если осложнения на набережных в районе Кремля, ул. Пятницкая, в Певческом и Подколокольным пер., Большом Златоустинском пер., проспекте Академика Сахарова и Сретенском бульваре, ул. Большая Лубянка.

По прогнозам сервиса, пятибалльная загруженность дорог сохранится как минимум до 14:00.