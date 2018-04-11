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Пробки в Москве оцениваются в пять баллов
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Пробки в Москве оцениваются в пять баллов 

Агентство «Москва» 1 час назад
Пробки в Москве достигли пяти баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».
Уточняется, что затруднения есть на МКАД на северо-западе и юге. При въезде в город есть осложнения на Ленинградском, Новорижском и Симферопольском шоссе. В городе отмечаются затруднения на Ленинградском шоссе, ул. Онежская, Дмитровском шоссе, проспекте Мира, ул. Большая Черкизовская, ул. Стромынка, шоссе Энтузиастов, Рязанском проспекте, Волгоградском проспекте, ул. Люблинская, Каширском шоссе, ул. Профсоюзная, Ленинском проспекте, Можайском шоссе.
Третье транспортное кольцо загружено в районах Марьина Роща, Беговой, Пресненский, Раменки, Хамовники, Даниловский. Садовое кольцо загружено в Хамовниках, Якиманке, Красносельском районах. В центре если осложнения на набережных в районе Кремля, Комиссариатском мосту, Большом Каменном мосту, ул. Большая Якиманка, ул. Остоженка, ул. Большая Лубянка, на Новой площади, на Сретенском бульваре в районе пересечения с проспектом Академика Сахарова.
По прогнозам сервиса, пятибалльная загруженность дорог сохранится как минимум до 14:00.
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