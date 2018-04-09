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Столичные пробки достигли пяти баллов
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Столичные пробки достигли пяти баллов 

Агентство «Москва» 1 час назад
Так, на МКАД образовались заторы на северо-западе в районе пересечения с Ленинградским шоссе и на юге от ул. Поляны до М4. При въезде в город есть осложнения на Рублевском шоссе, Новорязанском шоссе, Щелковском шоссе.
В городе образовались заторы на Ярославском шоссе, Алтуфьевском шоссе, Дмитровском шоссе, Ленинградском шоссе, Волоколамском шоссе, Кутузовском проспекте, Ленинском проспекте, ул. Профсоюзная, Каширском шоссе, Волгоградском проспекте, шоссе Энтузиастов, ул. Большая Черкизовская, ул. Стромынка.
Третье транспортное кольцо загружено в районах Марьина Роща, Беговой и Хамовники, Садовое кольцо загружено в районах Хамовники, Якиманка, Красносельский, Тверской.
В центре загружены Кремлевская набережная, Москворецкая набережная, ул. Серафимовича, Софийская набережная, Большой Каменный мост, Якиманский проезд, ул. Пятницкая, ул. Яузская.
По прогнозам сервиса, к 11:00 загруженность дорог составит три балла.
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