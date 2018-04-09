Ещё
В Кургане до середины мая ограничат передвижение большегрузов
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Кургане до середины мая ограничат передвижение большегрузов 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
С 15 апреля по 14 мая 2018 года в Кургане на дорогах общего пользования местного значения будет временно ограничено движение транспортных средств. В администрации города уже подписано соответствующее постановление.
— Ограничение движения в весенний период связано со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванным их переувлажнением. Чтобы сохранить автомобильные дороги и обеспечить безопасность дорожного движения, администрация города ввела на автомобильных дорогах областного центра временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза, нагрузки на оси которых свыше 5 тонн, сроком на 30 дней, — сообщает пресс-служба мэрии.
Контролировать соблюдение требований временного ограничения на дорогах Кургана будут сотрудники ГИБДД.
45.ru: последние новости
Всему виной алкоголь: за уик-энд в Кургане сбили двух пешеходов В Щучанском районе детей перевозили на сломанных автобусах Полицейский из Тюмени сядет в тюрьму за ДТП на зауральской трассе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В смертельном ДТП стритрейсера заподозрили ДПС54
Toyota RAV4 стал бестселлером марки в России
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества2
Российско-американский автозавод встал66
Новое поколение Lifan Solano представят в Пекине
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение