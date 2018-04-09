В Кургане до середины мая ограничат передвижение большегрузов

С 15 апреля по 14 мая 2018 года в Кургане на дорогах общего пользования местного значения будет временно ограничено движение транспортных средств. В администрации города уже подписано соответствующее постановление.

— Ограничение движения в весенний период связано со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванным их переувлажнением. Чтобы сохранить автомобильные дороги и обеспечить безопасность дорожного движения, администрация города ввела на автомобильных дорогах областного центра временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза, нагрузки на оси которых свыше 5 тонн, сроком на 30 дней, — сообщает пресс-служба мэрии.