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В Уфе «семерка» ушла под землю
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В Уфе «семерка» ушла под землю 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В минувшее воскресенье, 8 апреля, в башкирской столице возле дома 19 по улице Тихорецкой вазовская классика «ушла» под землю. Провалившийся автомобиль заметили участники сообщества «БашДТП», которые и выложили фотографии с места ЧП в популярный паблик во «Вконтакте».
— На месте происшествия оказалась машина, оставленная хозяином на долгое время без присмотра. В настоящее время причины произошедшего выясняются, ведутся работы по устранению последствий инцидента, — пояснили в городской администрации.
Одна из версий ЧП — некачественное производство работ по укладке теплотрассы частной строительной организацией, работавшей здесь осенью прошлого года. На место оперативно выехали городские службы и огородили опасную зону сигнальными лентами.
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