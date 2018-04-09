В Уфе «семерка» ушла под землю

В минувшее воскресенье, 8 апреля, в башкирской столице возле дома 19 по улице Тихорецкой вазовская классика «ушла» под землю. Провалившийся автомобиль заметили участники сообщества «БашДТП», которые и выложили фотографии с места ЧП в популярный паблик во «Вконтакте».

— На месте происшествия оказалась машина, оставленная хозяином на долгое время без присмотра. В настоящее время причины произошедшего выясняются, ведутся работы по устранению последствий инцидента, — пояснили в городской администрации.

Одна из версий ЧП — некачественное производство работ по укладке теплотрассы частной строительной организацией, работавшей здесь осенью прошлого года. На место оперативно выехали городские службы и огородили опасную зону сигнальными лентами.