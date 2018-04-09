Ещё
В Зауралье осудили участкового уполномоченного полиции из Тюмени
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Зауралье осудили участкового уполномоченного полиции из Тюмени 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Кетовский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении участкового уполномоченного полиции УМВД России по городу Тюмени, совершившего преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе Прокуратуры Курганской области, в ходе судебного заседания установлено, что в марте 2017 года подсудимый, управляя автомобилем Тойота Королла, на 34 километре автодороги «Курган-Куртамыш» проигнорировал предупреждающий знак «Направление поворота», допустил выезд на полосу встречного движения и боковое скольжение транспортного средства, в результате чего произошло столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Тойота Камри. В результате дорожно-транспортного происшествия водителю автомобиля Тойота Камри причинен тяжкий вред здоровью.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Приговор не вступил в законную силу.
Уральский меридиан: последние новости
В ДТП под Тобольском водитель «Лады» скончался на месте В Тюмени автомобиль «нырнул» под асфальт В серьезном ДТП в Нижнем Тагиле пострадали женщина и ребенок
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В смертельном ДТП стритрейсера заподозрили ДПС54
Toyota RAV4 стал бестселлером марки в России
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества2
Российско-американский автозавод встал66
Новое поколение Lifan Solano представят в Пекине
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение