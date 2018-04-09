В Зауралье осудили участкового уполномоченного полиции из Тюмени

Кетовский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении участкового уполномоченного полиции УМВД России по городу Тюмени, совершившего преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе Прокуратуры Курганской области, в ходе судебного заседания установлено, что в марте 2017 года подсудимый, управляя автомобилем Тойота Королла, на 34 километре автодороги «Курган-Куртамыш» проигнорировал предупреждающий знак «Направление поворота», допустил выезд на полосу встречного движения и боковое скольжение транспортного средства, в результате чего произошло столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Тойота Камри. В результате дорожно-транспортного происшествия водителю автомобиля Тойота Камри причинен тяжкий вред здоровью.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Приговор не вступил в законную силу.