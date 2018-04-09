Как заставить воров пройти мимо своей машины

В 2017 году в стране были угнаны 43 тысячи автомобилей. А при том, что институт страхования автомобилей от угона развит в России очень слабо, для большинства автовладельцев угон — это настоящая трагедия. Как обезопасить автомобиль от угона или, по крайней мере, снизить его привлекательность для автоугонщиков?

Маркировка стекол

Автоугонщики угоняют машины либо на заказ, либо на разборку. Схема обычно такова, что угнанный автомобиль сначала какое-то время стоит в отстойнике (на заброшенной парковке, в гараже, темном безлюдном переулке). Усложнить жизнь автоугонщикам можно, сделав маркировку VIN-номера на всех стеклах, фарах и фонарях автомобиля. Маркировка делается лазером или специальным кислотным раствором. Так как помеченные стекла придется выкинуть, их стоимость вычтут из «гонорара» угонщика. Если это массовые автомобили, а не эксклюзив, угонщик, скорее всего, выберет другую жертву.

К слову сказать, такая маркировка спасет и от воришек, которые специализируются на фарах дорогих иномарок ( Volkswagen Touareg Porsche Cayenne ). На маркировку всех стекол уйдет около часа. Кстати, промаркированные стекла могут ещё и уменьшить стоимость страховки от угона.

Не оставлять ключ в машине

Один из самых частых и простых способов угона автомобиля — сесть в уже заведенный автомобиль и уехать у владельца из-под носа. Самые распространенные схемы выглядят так.

1. Вы прогреваете двигатель и тем временем очищаете машину от снега. Угонщик быстро прыгает в машину, когда вы очищаете заднее стекло, и уезжает.

2. Вы садитесь в машину, чтобы уехать, но прохожий говорит вам, что у вас проколото заднее правое колесо, вы выходите, чтобы посмотреть, а он или его напарник прыгает в машину и уезжает.

3. Вы трогаетесь и слышите какой-то непонятный звук (обычно привязанные пивные банки), останавливаетесь, выходите из машины, чтобы посмотреть, в чем дело, а за руль в это время прыгает угонщик.

Безжалостность таких угонов ещё и в том, что страховая не заплатит вам ни гроша, так как случаи, когда ключи были в машине, почти во всех компаниях являются нестраховыми.

Чтобы не попасть в такую ситуацию, у вас должен выработаться безусловный рефлекс: выходишь из машины — забираешь с собой ключ. Всегда.

GPS-маячки

Как я уже написал выше, часто угнанные машины, перед тем как с ними что-то делать, отвозят в отстойники на несколько недель, чтобы удостовериться в том, что в машине не GPS-маячка. А раз так, то грех не воспользоваться тем, что угонщики перестраховываются. Купите GPS-маячок и установите его в машину (спрячьте под обшивку в бардачке или вшейте в подголовник, чтобы его не нашли). Обращаю внимание на то, что такие устройства можно покупать только в российских магазинах, так как при заказе маячка на Алиэкспресс вас могут привлечь к уголовной ответственности за шпионаж.

Стоимость GPS-маячка от 3000 до 10 000 рублей. Автономность до пяти лет. Мало того, что наличие маячка в машине снижает стоимость страховки, так ещё и вероятность возврата машины увеличивается в разы. Кстати, если установить в машину сразу два или три маячка, вероятность возврата машины увеличивается почти до ста процентов, так как даже если угонщики найдут один маячок, они не найдут остальные.

Непопулярные машины

Mazda и Еще один способ снизить риск угона — купить машину, которая не пользуется спросом у угонщиков. Например, Peugeot или Citroen . Еще угонщики не любят Volvo и все машины с типом кузова «универсал». Более точную статистику нужно смотреть по регионам, так как в каждом городе свои лидеры по угонам, но общие тенденции таковы, что самые угоняемые — это массовые машины типа Solaris, Rio, Polo, Focus, Сee'd и японские: почти все модели Toyota Honda . На массовые модели и их запчасти всегда есть спрос, а японские запчасти стоят дорого и на них можно хорошо навариться.

Напоследок информация для справки: самое популярное время угонов (больше трети машин угоняется в это время) — с 3 до 5 утра в середине недели (среда и четверг). Центр города в плане угонов чуть более безопасен, чем окраина.

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