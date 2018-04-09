Полицейские просят водителей автобусов в Костроме перестать употреблять наркотики

Костромские наркополицейские рассказали сотрудникам предприятий Костромы о вреде наркотиков, узнал KOSTROMA.TODAY. Они в течение двух недель проводили рейды.

В центре внимания оказались водители автобусов, которые возят костромичей.

«Особый акцент полицейские сделали на водителях и работниках пассажирского транспорта. Они провели беседы о недопустимости употребления наркотиков, как в целях сохранения собственного здоровья, так и ради обеспечения производственной безопасности», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Костромской области.

Теперь работники этих предприятий на постоянной основе будут проходить специальные тестирования на наркотики.