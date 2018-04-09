В Волгограде не будут сокращать маршрут автобуса №55

В мэрии Волгограда не подтвердили информацию о том, что маршрут автобуса №55 «ДК „Строитель“ — площадь Ленина» сократят.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», транспорт продолжает курсировать по прежней схеме движения. Напомним, что неделю назад появилась информация о том, что автобусы, возможно, начнут с 8апреля ездить из Красноармейского района только до 7-ой больницы в Советском районе. Эту информацию пассажирам озвучивали даже некоторые кондукторы автобусов. Однако волгоградцам не стоит беспокоиться, в ближайшее время никаких изменений с маршрутом автобуса происходить не будет.