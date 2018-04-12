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Чешский бизнесмен готов наладить поставку троллейбусов Škoda в Крым
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Чешский бизнесмен готов наладить поставку троллейбусов Škoda в Крым 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости Крым. Глава бизнес-консорциума чешских предприятий энергетического сектора CZET Зденек Збытек заявил о готовности построить модернизированные троллейбусы Škoda специально для Крыма. Об этом бизнесмен рассказал корреспонденту РИА Новости Крым.
По словам Збытека, Крым является перспективной площадкой для инвестиций молодых бизнесменов из Чехии и Моравии.
"Я знаю историю Крыма, за последние годы я бывал здесь очень часто. Кому принадлежит полуостров? Хорошо, давайте посмотрим, как Хрущев (первый секретарь ЦК КПСС с 1953 по 1964 годы Никита Хрущев — ред.) поступил с Крымом в 1954 году. Но мало кто знает, что в то же время Хрущев забрал у Молдовы Черноморское побережье — 120 километров от дельты Дуная до Днестра. Давайте пусть Украина вернет Молдове одну треть юга?", — риторически спрашивает чешский бизнесмен.
Збытек напомнил, что в советское время чехословацкий завод Škoda поставил в Крым почти 500 троллейбусов, многие из которых курсировали из Симферополя в Алушту и Ялту.
"Я бы взял деньги — свои, банковские — и построил модернизированные троллейбусы. На таком красивом полуострове должен быть электрический транспорт, а не маршрутки с дизельными двигателями. В инфраструктуру Крыма после распада Советского Союза никто не инвестировал. Население было недовольно, и это было поводом того, что население сказало «хватит, мы должны вернуться в родную Россию», — заключил предприниматель.
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