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Пострадавшие в ДТП с поездом в Крыму прооперированы
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Пострадавшие в ДТП с поездом в Крыму прооперированы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: 360tv.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр — РИА Новости. Врачи прооперировали трех человек, пострадавших в ДТП, которое произошло в Крыму с участием поезда и маршрутки, двое из пострадавших находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе минздрава Крыма.
В воскресенье под Армянском на железнодорожном переезде маршрутка столкнулась с пригородным поездом Керчь-Армянск. По данным ГИБДД, пять человек в маршрутке погибли, семеро пострадали. Госпитализированы были трое, в том числе два гражданина Украины.
"Двое находящихся в реанимации (мужчина и женщина, пострадавшие в ДТП) прооперированы, их состояние стабильно тяжелое", — сообщили в пресс-службе.
Третий пострадавший пассажир также был прооперирован, его состояние — средней тяжести, он находится в отделении травматологии.
Видео с места столкновения маршрутки и поезда на ж/д переезде в Крыму
Все пострадавшие были госпитализированы накануне в центральную городскую больницу города Красноперекопска, неподалеку от которого произошло ДТП.
Накануне в красноперекопскую больницу санавиацией были доставлены врачи для помощи своим коллегам в проведении операций и консультаций, среди них травматолог, нейрохирург и реаниматолог.
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