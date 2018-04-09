Ещё
В Кургане автоледи сбила пьяного пешехода
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Кургане автоледи сбила пьяного пешехода 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Вечером, 8 апреля, около 21 часа, на проспекте Машиностроителей в Кургане, недалеко от остановки «Зауралец», под колесами Honda Fit оказался 31-летний курганец.
Мужчина сокращал путь и направлялся через дорогу, не реагируя на мимо проезжающий транспорт. В это время, 25-летняя владелица иномарки ехала в направлении улицы Химмашевской и не успела избежать столкновения. Пешеход оказался под колесами автомобиля. По информации Госавтоинспекции региона, пострадавший был пьян, карета скорой помощи доставила его в больницу.
Уральский меридиан: последние новости
В ДТП под Тобольском водитель «Лады» скончался на месте В Тюмени автомобиль «нырнул» под асфальт Авария на водопроводе оставила без воды полицию и медцентр катастроф
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику
На тестах замечены новые модели LADA
Когда обновленные Qashqai и X-Trail начнут выпускать в РФ
В смертельном ДТП стритрейсера заподозрили ДПС54
Toyota RAV4 стал бестселлером марки в России
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:49
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику
Бортжурнал ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение