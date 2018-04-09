В Кургане автоледи сбила пьяного пешехода

Вечером, 8 апреля, около 21 часа, на проспекте Машиностроителей в Кургане, недалеко от остановки «Зауралец», под колесами Honda Fit оказался 31-летний курганец.

Мужчина сокращал путь и направлялся через дорогу, не реагируя на мимо проезжающий транспорт. В это время, 25-летняя владелица иномарки ехала в направлении улицы Химмашевской и не успела избежать столкновения. Пешеход оказался под колесами автомобиля. По информации Госавтоинспекции региона, пострадавший был пьян, карета скорой помощи доставила его в больницу.