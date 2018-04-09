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Всему виной алкоголь: за уик-энд в Кургане сбили двух пешеходов
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Всему виной алкоголь: за уик-энд в Кургане сбили двух пешеходов 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
В конце прошлой недели в Кургане в ДТП пострадали два пешехода.
6 апреля около 16:00 возле дома № 8 на улице Черняховского нетрезвый водитель сбил мужчину.
— 28-летний мужчина управлял автомобилем Toyota Carina без государственного регистрационного знака и в состоянии алкогольного опьянения. При движении по улице Черняховского со стороны Добролюбова по направлению к Карбышева он наехал на 41-летнего мужчину-пешехода, перебегавшего проезжую часть по линии тротуара, слева направо, по ходу движения автомобиля, — сообщает отделение пропаганды ГИБДД УМВД России по Кургану.
Пешеход получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение.
Второе ДТП произошло в воскресенье, 8 апреля. В 21:10 у дома № 12 на проспекте Машиностроителей 25-летняя женщина-водитель, управлявшая автомобилем Honda Fit, наехала на 31-летнего мужчину-пешехода.
Второе — у дома № 12 на проспекте Машиностроителей
— Автомобиль двигался по проспекту Машиностроителей со стороны улицы Дзержинского в сторону Химмашевской. Пешеход переходил проезжую часть вне перехода, в зоне его видимости, с признаками алкогольного опьянения, — сообщили в ГИБДД.
Этот пешеход также получил травмы. Он госпитализирован в первую городскую больницу.
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