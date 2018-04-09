Ребенок пострадал в ДТП с автомобилем в Ростове

Пятилетний ребенок пострадал накануне, 8 апреля, в аварии, которая произошла на улице 2-й Краснодарской в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел около четырех часов дня. Легковой автомобиль Renault Kaptur под управлением 33-летней женщины, столкнулся с Ford , за рулем которого находилась 24-летняя девушка. После аварии пятилетнего мальчика, который находится в «Рено» , родители привезли в больницу. Серьезных травм удалось избежать благодаря тому, что он находился в детском кресле.

В настоящее время правоохранители проводят проверку и устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.