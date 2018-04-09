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В США школьный автобус врезался в пролет эстакады
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В США школьный автобус врезался в пролет эстакады 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo / John Raoux
Автобус со школьниками врезался в пролет эстакады в американском штате Нью-Йорк, в результате пострадали более 40 человек, сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел в воскресенье вечером на Лонг-Айленде. В результате столкновения крыша автобуса была снесена.
Как сообщил представитель полиции штата Дэвид Канделариа, всего в результате ДТП пострадали 42 человека из 44, находившихся в автобусе. Он добавил, что многие пострадавшие получили серьезные травмы.
По данным телеканала ABC7, автобус забрал школьников из международного аэропорта имени Джона Кеннеди после поездки в Европу.
Как сообщили в полиции, водитель автобуса не был знаком с местными особенностями движения на автомагистралях.
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