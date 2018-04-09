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Лекции о правильном поведении на дороге прошли в автошколах Вологды
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Лекции о правильном поведении на дороге прошли в автошколах Вологды 

Вологда.рф 58 минут назад
Фото: Вологда.рф
Ученики автошкол областной столицы узнали не только как управлять автомобилем, но и разобрали самые распространенные ошибки. Лекции о безопасном поведении на дороге для них провели сотрудники городского отдела ГИБДД.
Как отмечают дорожные инспекторы, чаще всего виновниками аварий становятся именно молодые автомобилисты, не имеющие стажа вождения. При этом после автошколы они чувствуют себя на дороге самоуверенно и не боятся совершать резкие и необдуманные поступки. Особенно это опасно в преддверии лета, когда на дорогах появятся юные велосипедисты, скейтбордисты и школьники-пешеходы.
О правилах ПДД напомнили и велосипедистам. Сотрудники ГИБДД разработали и раздали специализированным магазинам для велосипедистов тематические листовки, которые будут выданы всем покупателям. В них дорожные полицейские напоминают владельцам двухколесных транспортных средств о правильном поведении и самых опасных ситуациях на дороге.
Напомним, в Вологде проходит профилактическая акция «Дорожный ликбез». Сотрудники ГИБДД читают лекции в школах, детских садах, автошколах, беседуют с пенсионерами-автомобилистами, которые выезжают на дорогу только в летний период.
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