Ещё
Почти 76 млн рублей штрафов заплатят любители быстрой езды в Приморье
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почти 76 млн рублей штрафов заплатят любители быстрой езды в Приморье 

Prim.News 54 минуты назад
Это лишь за первый квартал 2018 года.
За три месяца 2018 года в Приморском крае выписано более 140 тысяч штрафов за превышение скорости, сообщает пресс-служба краевой администрации.
По информации краевого департамента по координации правоохранительной деятельности, сегодня в Приморье действуют 59 радарных комплексов «Кордон» и «Крис-С», которые фиксируют нарушение скоростного режима.
«Оборудование установлено на большинстве краевых дорог, а также на Золотом и Русском мостах. Благодаря данным комплексам в Приморье с начала года выписано более 140 тысяч штрафов на общую сумму почти 76 миллионов рублей», — пояснили в ведомстве.
По словам специалистов, введение в эксплуатацию рубежей контроля скоростного режима позволило снизить аварийность на дорогах края. С 2015 года количество дорожно-транспортных происшествий неуклонно снижается. Только за 2017 год благодаря фоторадарным комплексам удалось ликвидировать три очага аварийности в крае.
Мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения включены в краевую госпрограмму «Безопасный край» на 2015-2020 годы.
Главные задачи программы — сокращение детского дорожно-транспортного травматизма, повышение качества оказания первой помощи пострадавшим в результате ДТП, повышение ответственности всех участников дорожного движения.
Prim.News: последние новости
Во Владивостоке под самосвалом обвалился металлический мост В Приморье природный пожар возник в непосредственной близости от жилых домов Во Владивостоке несколько автомобилей после заправки на популярной АЗС потеряли ход
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В смертельном ДТП стритрейсера заподозрили ДПС54
Toyota RAV4 стал бестселлером марки в России
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества2
Российско-американский автозавод встал66
Новое поколение Lifan Solano представят в Пекине
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение