Почти 76 млн рублей штрафов заплатят любители быстрой езды в Приморье

Это лишь за первый квартал 2018 года.

За три месяца 2018 года в Приморском крае выписано более 140 тысяч штрафов за превышение скорости, сообщает пресс-служба краевой администрации.

По информации краевого департамента по координации правоохранительной деятельности, сегодня в Приморье действуют 59 радарных комплексов «Кордон» и «Крис-С», которые фиксируют нарушение скоростного режима.

«Оборудование установлено на большинстве краевых дорог, а также на Золотом и Русском мостах. Благодаря данным комплексам в Приморье с начала года выписано более 140 тысяч штрафов на общую сумму почти 76 миллионов рублей», — пояснили в ведомстве.

По словам специалистов, введение в эксплуатацию рубежей контроля скоростного режима позволило снизить аварийность на дорогах края. С 2015 года количество дорожно-транспортных происшествий неуклонно снижается. Только за 2017 год благодаря фоторадарным комплексам удалось ликвидировать три очага аварийности в крае.

Мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения включены в краевую госпрограмму «Безопасный край» на 2015-2020 годы.

Главные задачи программы — сокращение детского дорожно-транспортного травматизма, повышение качества оказания первой помощи пострадавшим в результате ДТП, повышение ответственности всех участников дорожного движения.