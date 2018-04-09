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Автобус со школьниками врезался в пролёт эстакады в США
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Автобус со школьниками врезался в пролёт эстакады в США 

Говорит Москва 47 минут назад
Инцидент произошёл в штате Нью-Йорке, на Лонг-Айленде. В результате столкновения была снесена крыша автобуса. Уточняется, что автобус забирал школьников из международного аэропорта Джона Кеннеди после поездки в Европу.
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