Автобус со школьниками врезался в пролёт эстакады в США

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Несколько хоккеистов-юниоров погибли при ДТП в Канаде

В Крыму при столкновении электрички и маршрутки погибли 5 человек

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