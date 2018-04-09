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Регистратор снял, как в Пионерском Kia улетела в дом после ДТП
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Регистратор снял, как в Пионерском Kia улетела в дом после ДТП 

e1.ru 41 минуту назад
Фото: e1.ru
Пятничная авария, после которой легковушка врезалась в стену дома на улице Советской, попала на запись видеорегистратора очевидца. На кадрах видно, что кроссовер выезжает из двора и собирается повернуть налево, на Советскую. В этот момент по ближайшей к нему полосе едет Kia, водитель кроссовера ее не видит и при повороте врезается практически ей в лоб.
От удара Kia уходит влево, пересекает встречку, чуть не сталкивается с машиной, из которой снимает регистратор, проезжает тротуар и между деревьев впечатывается в дом.
Как объяснил E1.RU водитель легковушки Вячеслав, у машины заклинило руль и отказали тормоза, поэтому остановить ее он не мог.
— В обеих машинах сработали подушки безопасности. Моя машина восстановлению не подлежит, — сказал Вячеслав.
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