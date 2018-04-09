В Ставрополе многоэтажку затопило кипятком

Жители десятиэтажки по адресу ул. Шпаковская д. 121 разместили в социальных сетях видеоролик с последствиями аварии отопительной системы.

Очевидица сообщила, что кипяток лился по стенам и перекрытиям в течение 5 часов. Ни одна аварийная служба города не приехала на вызов пострадавших жильцов, потому что руководитель управляющей компании «Парковый» не заключил договоров на обслуживание.

Аварию удалось устранить только спустя пять часов. Жильцам пришлось вызвать слесарей-сантехников из частной компании. За это время кипяток успел протечь с 10 этажа до парковки во дворе дома. Пострадало минимум восемь квартир.

Публикация от ЧП Нетипичный Ставрополь (@chp_26stav) 8 Апр 2018 в 3:23 PDT