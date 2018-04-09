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Клычков объявил «охоту» на водителей-курильщиков
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Клычков объявил «охоту» на водителей-курильщиков 

РИА 57 32 минуты назад
Фото: РИА 57
Врио губернатора Орловской области во время объезда проблемных дорог, на одной из остановок в Орле, увидел маршрутку№ 9 водитель которой курил в салоне.
Клычков выложил гневный пост на своей странице в одной из соцсетей и запостил фотографию с курящим водителем.
— Вчера стал свидетелем откровенного хамства, мимо которого не смог проехать. Я объезжал город по маршрутам проблемных дорог, которые вы мне присылаете в социальные сети, и на одной из остановок увидел маршрутку № 9, где водитель курил прямо в салоне. В транспорте находилось люди… Это общественное место. Остановил маршрутку и поговорил с водителем. Сегодня встречаюсь с собственником транспорта. Потребую научить свой персонал соблюдать закон и уважать пассажиров!— написал врио.
Он также отметил, что такое поведение является неуважением к пассажирам и к городу. Клычков обратился к своим подписчикам с просьбой в организации гражданского контроля на общественном транспорте и попросил присылать фотографии водителей курильщиков на электронную почту svl@adm.orel.ru  — Я вас всех очень прошу — берегите себя, своих близких, будьте внимательны к окружающим людям, заботьтесь о своем городе. Мы все в ответе за то, какой он сейчас. И в наших руках возможность сделать его лучше, — резюмировал своё обращение к народу Клычков.
Сообщение Клычков объявил «охоту» на водителей-курильщиков появились сначала на РИА 57.
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