Орловский губернатор остановил маршрутку с курящим водителем

Орловский губернатор Андрей Клычков в прямом смысле вышел на борьбу с хамством на дорогах.

8 апреля при объезде проблемных дорог в Орле он увидел маршрутку с курящим за рулем водителем и остановил ее. Запись об этой истории появилась утром 9 апреля на страничке политика в соцсети.

«В транспорте находились люди… Это общественное место. Остановил маршрутку и поговорил с водителем. Сегодня встречаюсь с собственником транспорта. Потребую научить свой персонал соблюдать закон и уважать пассажиров!» — написал Клычков и призвал присылать фото с курящими водителями автобусов на почту svl@adm.orel.ru.

В своем посте он призвал орловцев к ответственности за свой город, а его подписчики в комментариях указали еще на ряд городских проблем.