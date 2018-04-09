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Орловский губернатор остановил маршрутку с курящим водителем
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Орловский губернатор остановил маршрутку с курящим водителем 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Орловский губернатор Андрей Клычков в прямом смысле вышел на борьбу с хамством на дорогах.
8 апреля при объезде проблемных дорог в Орле он увидел маршрутку с курящим за рулем водителем и остановил ее. Запись об этой истории появилась утром 9 апреля на страничке политика в соцсети.
«В транспорте находились люди… Это общественное место. Остановил маршрутку и поговорил с водителем. Сегодня встречаюсь с собственником транспорта. Потребую научить свой персонал соблюдать закон и уважать пассажиров!» — написал Клычков и призвал присылать фото с курящими водителями автобусов на почту svl@adm.orel.ru.
В своем посте он призвал орловцев к ответственности за свой город, а его подписчики в комментариях указали еще на ряд городских проблем.
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